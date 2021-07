Adeptos tentam entrar no estádio sem bilhetes para ver final do Euro

JN Hoje às 19:22 Facebook

Vários adeptos sem bilhete tentaram este domingo forçar a entrada no estádio de Wembley, em Londres, deitando abaixo as barreiras na zona de acesso ao recinto, gerando uma enorme confusão horas antes da final do Euro 2020 entre a Itália e a Inglaterra.

Veja as imagens:

O estádio de Wembley tem capacidade para 90 mil espetadores, mas foi limitada a 65.000 por causa de restrições devido à pandemia covid-19, quase o triplo do número permitido na fase de grupos, quando só assistiram aos jogos 22.500 pessoas.

A maioria dos bilhetes, com preços entre os 95 e 945 euros, foram vendidos com muita antecedência, mas a qualificação de Inglaterra para a final resultou numa corrida aos ingressos, havendo notícias de pessoas pedirem mais de 40 mil euros por entrada.

Cerca de 1000 adeptos da Itália viajaram para Londres, no âmbito de um acordo entre o governo e a UEFA, permitindo que assistam à final contra a Inglaterra sem precisar de cumprir o isolamento de 10 dias exigido aos europeus à chegada a Inglaterra.

Estes adeptos vão ser mantidos em grupos isolados, para reduzir o risco de transmissão do novo coronavírus, e só poderão permanecer no território britânico durante 12 horas, pelo que chegam e partem do Reino Unido no domingo.

Inglaterra e Itália defrontam-se este domingo, às 20 horas, na final do Euro2020 de futebol, procurando suceder a Portugal na galeria dos campeões, com os ingleses a tentarem em casa uma conquista inédita, enquanto os italianos procuram o seu segundo título continental.