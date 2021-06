Alemanha dá a volta e chega ao intervalo a vencer Portugal

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:48 Facebook

A Alemanha está a vencer (2-1) Portugal, em Munique, no segundo jogo do Grupo F do Euro2020. Cristiano Ronaldo adiantou os lusos, mas dois autogolos de Rúben Dias e Raphael Guerreiro deram vantagem aos germânicos.

A equipa das quinas foi a primeira a marcar, depois de ter tido algumas dificuldades no início do encontro. Aos 15 minutos, Bernardo Silva conduziu um contra-ataque e serviu Jota, que fez uma grande receção e assistiu Cristiano Ronaldo, que só teve de encostar.

Aos 35 minutos, Havertz aproveitou uma assistência de Gosens para fazer o empate - a bola acabou por sofrer um ressalto e bateu em Rúben Dias antes de entrar - e, ainda antes do intervalo, Raphael Guerreiro também marcou na própria baliza e selou a reviravolta alemã no marcador.