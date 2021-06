As contas de Portugal para passar aos oitavos do Euro

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A derrota com a Alemanha e o empate da França contra a Hungria vieram complicar as contas de Portugal para passar aos oitavos de final do Euro 2020. Dependendo dos vários cenários possíveis, a qualificação pode tornar-se mais fácil ou mais complicada.

Comecemos pelo cenário mais positivo: vitória de Portugal frente à França. A Seleção passa em 1.º lugar do grupo caso a Alemanha perca ou empate com a Hungria, ou passa em 2.º lugar se a Alemanha vencer.

Caso Portugal empate com a França, consegue passar em 2.º lugar se a Alemanha perder com a Hungria, caso contrário passa como um dos melhores terceiros lugares.

Se Portugal perder, a qualificação fica mais complicada, mas mantém-se possível. Dos seis grupos, quatro equipas vão passar aos oitavos de final como melhores terceiros lugares.

Para Portugal se incluir neste lote, pelo menos dois destes cenários têm de acontecer em simultâneo, sempre dependendo dos valores da derrota, importante para a diferença de golos.

-A Croácia tem de empatar com a Escócia. Assim, ambas equipas ficam com dois pontos e Portugal mantém-se à frente com os três pontos. No grupo B a Finlândia tem de perder com a Bélgica e a Rússia não pode perder com a Dinamarca. Se este cenário se concretizar, a Finlândia ficaria com os mesmos três pontos de Portugal mas com uma diferença de golos negativa. Se a Rússia ganhar pontos à Dinamarca, faz os quatro pontos e passa em 2.º lugar.

-No grupo C, a Áustria e Macedónia do Norte têm de perder frente a Ucrânia e Países Baixos, respetivamente. Assim, a Áustria termina também com três pontos mas diferença de golos negativa e a Ucrânia passa em 2º lugar.

PUB

-O último cenário está dependente dos resultados do grupo E. Em caso de vitória da Espanha e Polónia as contas de Portugal ficam ainda mais difíceis, dependendo sempre da diferença de golos e das posições dos outros grupos. Se a Espanha vencer a Eslováquia, as hipóteses de Portugal ser um dos melhores terceiros lugar é grande, isto porque os eslovacos são mais uma equipa com três pontos, mas terão a diferença de golos negativa.

Esta segunda-feira, Portugal fica já a saber o que pode contar vindo dos grupos B, da Bélgica, Rússia, Finlândia e Dinamarca, e C dos Países Baixos, Ucrânia, Áustria e Macedónia do Norte. Na terça-feira o grupo D da República Checa, Inglaterra, Croácia e Escócia fica também resolvido. Por fim, na quarta-feira, fica concluída a fase de grupos com os últimos encontros do grupo E da Suécia, Eslováquia, Espanha e Polónia e do grupo F, de Portugal.