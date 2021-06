JN/Agências Hoje às 19:27 Facebook

A Bélgica é a segunda seleção a garantir uma vaga nos oitavos de final do Euro2020, depois de ter dado a volta à Dinamarca (2-1), em Copenhaga, na segunda jornada do Grupo B, que ficou marcado pela homenagem a Christian Eriksen.

Yussuf Poulsen adiantou os anfitriões, aos dois minutos, mas, na segunda parte, os belgas, que contaram com o benfiquista Vertonghen a capitanear o "onze" titular, deram a volta ao resultado no segundo tempo, com tentos de Thorgen Hazard, aos 54 minutos, e Kevin De Bruyne, aos 70.

Veja o golo de Poulsen (1-0):

Veja o golo de Thorgen Hazard (1-1):

Veja o golo de De Bruyne (1-2):

Antes do início do encontro, o capitão belga entregou ao da Dinamarca, Simon Kjaer, uma camisola com o número 10 e o primeiro nome de Eriksen (Christian), encaixilhada e assinada, presume-se, por todos os elementos dos "diabos vermelhos".

Aos 10 minutos, o jogo parou para homenagearem o médio Christian Eriksen, que caiu inanimado no mesmo Parken há cinco dias. Durante quase um minuto, jogadores, treinadores, staffs, equipa de arbitragem e espectadores, muitos com cartazes e mensagens de incentivo, pararam para bater palmas em uníssono ao jogador do Inter de Milão.

Internado no Rigshospitalet, em Copenhaga, a menos de um quilómetro em linha reta do Parken Stadium, onde decorre a partida, o jogador de 29 anos terá ouvido a homenagem dos cerca de 25 mil espetadores presentes nas bancadas.

Com este desfecho, os belgas passaram a contar seis pontos e lideram o Grupo B, contra três de Rússia e Finlândia, depois de na quarta-feira os russos terem vencido os finlandeses por 1-0, e nenhum dos dinamarqueses.