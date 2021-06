Benzema estará apto para jogo com a Alemanha

JN/Agências Hoje às 22:40 Facebook

Karim Benzema, que saiu lesionado na partida da França com a Bulgária, na terça-feira, continua a ser opção para a partida de estreia dos gauleses no Euro2020.

A presença do avançado do Real Madrid no jogo do dia 15, contra a Alemanha, "não está posta em causa", adianta a Federação Francesa de Futebol, explicando que o jogador não tomou parte no treino de conjunto desta quarta-feira e esteve em tratamentos.

Benzema foi titular na vitória por 3-0 sobre a Bulgária, no Stade de France, mas acabou por sair ainda antes do intervalo, após sofrer um toque por cima do joelho esquerdo. Viria a ser substituído por Olivier Giroud, autor de dois golos na partida.

O boletim médico da seleção francesa dá ainda conta do regresso ao treino coletivo do médio Adrien Rabiot (Juventus), que estava com problemas num tornozelo, enquanto o extremo Kingsley Coman (Bayern) já correu, com orientação do preparador físico.

Os não titulares fizeram uma sessão de treino clássico, à porta fechada, no centro de estágio de Clairefontaine.

França e Alemanha integram o grupo F do Europeu, juntamente com Hungria e Portugal, que jogam entre si também no dia 15.