Benzema lesiona-se e faz soar os alarmes em França

Avançado do Real Madrid sofreu uma "pancada muito forte no músculo logo acima do joelho", explicou o selecionador, Didier Deschamps, e foi substituído ainda antes do intervalo

Karim Benzema lesionou-se no amigável com a Bulgária, disputado hoje, e está em dúvida para o arranque do Euro 2020. Na jornada inaugural do Grupo F, o mesmo de Portugal, a França defronta a Alemanha, daqui a uma semana.

O avançado francês, que atua no Real Madrid, foi substituído ainda na primeira parte, depois de ter sofrido "uma pancada muito forte no músculo logo acima do joelho", explicou o selecionar francês, Didier Deschamps, no final do encontro. "Não quisemos correr riscos. O departamento médico está já ao corrente da situação", acrescentou o treinador.

Uma das surpresas da convocatória francesa para a fase final do Europeu, uma vez que estava afastado das escolhas de Deschamps há seis anos, Benzema luta agora contra o tempo para poder ser opção durante a prova.

Quanto ao jogo de hoje, França venceu a Bulgária por 3-0, com golos de Griezmann e um "bis" de Olivier Giroud, que substituiu o lesionado Benzema no final da primeira parte.