Cólera foi a expressão facial mais vista nos jogos do Euro 2020

A expressão facial de cólera foi a mais exibida durante os 51 encontros do Euro2020 de futebol, que terminou no domingo, indica um estudo apresentado, esta segunda-feira, pelo Laboratório de Expressão Facial da Emoção (FEELab), no Porto.

Os resultados foram obtidos após a análise dos vídeos de cada jogo e a manifestação da expressão de emoção cólera foi muito frequente (7/10), seguida da alegria e da tristeza.

O padrão da expressão facial diversificou-se entre cólera, alegria, tristeza, dor, surpresa, desprezo, aversão e medo, sendo que as imagens foram analisadas com recurso a tecnologia de reconhecimento automático e em tempo real.

O objetivo do estudo "A neuropsicofisiologia da expressão facial da emoção: estudo de caso com jogadores no campeonato da Europa de futebol de 2020", pioneiro ao nível mundial, foi verificar a frequência e a intensidade da expressão facial em jogadores provenientes de países e grupos étnicos diferenciados em contexto de competição.

De acordo com seu coordenador, Freitas Magalhães, os resultados confirmam que "a interação humana, ao nível do exercício competitivo, e independentemente dos grupos étnicos, potencia a evidência das emoções básicas mais comuns".

"O congruente estado instintivo que suporta a reação emocional é notório e confirma que, num quadro de competição, a exibição emocional é também uma demonstração de conduta humana, elevada, por vezes, ao extremo da agressividade, pretendendo-se, em primeiro lugar, que os adversários vislumbrem quem tem o poder", explicou.

O diretor do FEELab, da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa, acredita mesmo que "a face humana revela isso sem qualquer dúvida, por espontânea, intensa, verdadeira e natural no contexto competitivo".

A expressão facial de cólera já tinha sido a emoção mais exibida durante os jogos dos Mundiais de 2010, 2014 e 2018 e dos Europeus de 2012 e 2016, que Portugal venceu, ao bater na final a anfitriã França, com um golo solitário de Eder no prolongamento (1-0).

Em comparação com esses cinco estudos feitos anteriormente, o Euro2020 demonstrou uma diminuição da intensidade da expressividade da cólera na face dos jogadores e um ligeiro aumento da alegria e da tristeza, tendo a dor sido analisada pela primeira vez.

O Laboratório de Expressão Facial da Emoção, o único do género em Portugal, foi fundado em 2003 e tem sido distinguido por diversas organizações internacionais pelo "pioneirismo e inovação" do seu trabalho científico.

A 16.ª edição do campeonato da Europa juntou 24 seleções, entre as quais Portugal, anterior detentor do título, decorreu desde 11 de junho, em 11 cidades, de 11 países diferentes, e terminou com o segundo cetro da Itália 53 anos depois, ao vencer a anfitriã Inglaterra por 3-2, nas grandes penalidades, após 1-1 nos 120 minutos, em Londres.