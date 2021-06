Confirmados mais de 60 mil espectadores nas meias-finais e final do Euro 2020

Ana Matos Hoje às 15:32 Facebook

O Governo britânico anunciou, esta terça-feira, que mais de 60 mil adeptos vão pode assistir às meias-finais e final do Euro 2020 no estádio de Wembley, no Reino Unido.

Segundo a AFP, estes jogos terão o maior número de espectadores num evento desportivo, em 15 meses, no Reino Unido.

Oliver Dowden, secretário inglês da Cultura e Desporto, afirmou que "as finais prometem ser um momento inesquecível na recuperação nacional da pandemia".

A confirmação da maior lotação num jogo de futebol no Euro 2020 surge após a polémica gerada pelo primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, que, esta segunda-feira, se opôs à realização destes jogos em Wembley, devido ao aumento significativo dos casos de covid-19 em Inglaterra, provocados pela variante Delta.

A lotação para as meias-finais e final desta competição já tinha sido aumentada para 40 mil espectadores na semana passada.

O estádio de Wembley tem capacidade para 90 mil espectadores, o que significa que os jogos finais vão contar com dois terços da lotação possível. As meias-finais estão marcadas para 6 e 7 de julho. O jogo final será disputado quatro dias mais tarde, a 11 de julho.

O número de público nas bancadas nos jogos do Euro 2020 foi limitado devido às restrições da pandemia de covid-19.