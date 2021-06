Craques protegidos a ferro e fogo por unidade de elite da PSP

Rui Farinha, em Budapeste Hoje às 13:08 Facebook

Habituados a proteger chefes de Estado e arguidos, grupo tem a missão de escoltar a seleção 24 horas por dia na Hungria.

Uma unidade de elite da PSP, especializada em proteção de pessoas, escolta a seleção portuguesa em Budapeste, 24 horas por dia, até ao fim do torneio. Nada é deixado ao acaso pelos operacionais, que dormem e comem paredes-meias com os craques, acompanhando-os também em todas as viagens e percursos.

No Euro 2004, a guarda permanente à comitiva lusa era realizada apenas por dois elementos, mas a necessidade de proteção à equipa tornou-se cada vez mais importante e o número atual mais do que dobrou. O título de campeão europeu, conquistado há cinco anos, e o mediatismo cada vez maior de Cristiano Ronaldo tornaram Portugal num alvo que passou a exigir cuidado máximo.