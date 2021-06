Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:52 Facebook

A seleção nacional entrou, esta terça-feira, com o pé direito no Euro 2020. Os campeões europeus venceram (3-0) a Hungria na primeira jornada do Grupo F. Raphael Guerreiro e Cristiano Ronaldo, em dose dupla, marcaram os golos.

A equipa de Fernando Santos conseguiu resolver o encontro já nos últimos instantes do jogo. Aos 83 minutos, Rafa, que saltou do banco na segunda parte para render Bernardo Silva, fugiu pela direita e cruzou contra Szalai. A bola acabou por sobrar para Raphael Guerreiro, que rematou junto ao poste direito, sem hipótese de defesa para Gulácsi.

Apenas três minutos depois, Rafa sofreu uma grande penalidade e, na hora de bater, Cristiano Ronaldo não tremeu e aumentou a vantagem portuguesa. O craque português bisou aos 90 minutos, depois de driblar o guarda-redes da Hungria, e tornou-se o melhor marcador da história das fases finais do Europeu, com 11 golos, contra os nove de Michel Platini, anterior recordista.

Com este triunfo, Portugal lidera o Grupo F, com três pontos. Ainda esta terça-feira, Alemanha e França defrontam-se, a partir das 20 horas. Após o triunfo diante da Hungria, Portugal volta a entrar em campo no sábado, para defrontar a Alemanha, em Munique (17 horas em Lisboa), e a 23 de junho, em Budapeste (20 horas) para medir forças com a França.

