O capitão da seleção nacional voltou a surpreender, este sábado, com mais uma corrida de um lado ao outro do relvado.

Cristiano Ronaldo demorou apenas 14 segundos a correr de uma grande área para a outra. Na jogada que deu o primeiro golo a Portugal diante da Alemanha e após um pontapé de canto batido pelos germânicos, o avançado, de 36 anos, cortou a bola de cabeça e começou imediatamente a correr até o outro lado do relvado, enquanto Bernardo Silva conduzia a jogada de contra-ataque da equipa das quinas.

Bernardo assistiu Diogo Jota que, depois de uma bela receção, assistiu Cristiano Ronaldo, que só teve de encostar para o fundo da baliza de Neuer. Tudo isto em 14 segundos.

Portugal perdeu (4-2), este sábado, diante da Alemanha em Munique, no segundo jogo do Grupo F do Euro2020. A seleção nacional marcou dois autogolos. O capitão da seleção portuguesa, que marcou pela primeira vez à Alemanha, ficou a dois golos igualar os 109 do iraniano Ali Daei como melhor marcador de sempre por seleções nacionais.