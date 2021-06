Cristiano Ronaldo e Mbappé: velocidade furiosa

Rui Farinha Hoje às 07:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Duelo de titãs no Puskas Arena. Os supersónicos Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé vão medir forças esta quarta-feira em campo e o confronto promete dar faísca e momentos de grande espetáculo.

Com 36 anos e três golos no torneio, o capitão de Portugal espantou o planeta, no sábado, ao correr 97 metros em 14 segundos antes de marcar à Alemanha, atingindo uma velocidade máxima de 32 km/h! O francês, bem mais novo, com apenas 22 anos, ainda procura estrear-se a marcar no Europeu, mas já deu também muito que falar. Diante dos germânicos, fez um pique fantástico (média de 34 km/h) que só não deu golo devido a um corte providencial do defesa Mats Hummels. Percorreu 50 metros em menos de 10 segundos e hoje será uma seta permanentemente apontada à baliza de Rui Patrício, coadjuvado no ataque por Griezmann e Benzema.