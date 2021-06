Cristiano Ronaldo: "Não há adversários fáceis nem jogos ganhos à partida"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional português deixou, esta terça-feira, uma mensagem nas redes sociais após a vitória (3-0) de Portugal diante da Hungria, em Budapeste.

Numa publicação no Instagram, Cristiano Ronaldo agradeceu o apoio de todos os portugueses e destacou "a grande vitória" desta terça-feira da equipa das quinas.

"Há que saber sofrer, lutar até ao fim e acreditar sempre com todas as forças. Não há adversários fáceis nem jogos ganhos à partida. O Campeonato da Europa é um palco de luxo onde só estão os melhores dos melhores e onde cada vitória tem de ser conquistada com toda a garra e abnegação. Grande vitória, equipa! Vamos em busca do nosso objetivo! Força Portugal! Vamos com tudo para dar mais uma alegria aos portugueses que tanto nos têm apoiado!", escreveu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Portugal entrou com o pé direito no Euro2020 ao vencer (3-0) a Hungria, em Budapeste, na primeira jornada do Grupo F e Cristiano Ronaldo, que bisou, não só foi considerado o homem do jogo como ainda se tornou no melhor marcador da história das fases finais do Europeu, com 11 golos, contra os nove de Michel Platini, anterior recordista.

PUB

Neste momento, o craque leva 106 golos por Portugal e está cada vez mais perto de ultrapassar Ali Daei e tornar-se o melhor marcador de sempre de seleções nacionais. O iraniano conseguiu 109 tentos.