"O importante era ganhar", diz Cristiano Ronaldo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado destacou, esta terça-feira, a importância de entrar a vencer no Euro2020 para a equipa das quinas ganhar confiança e deixou um agradecimento aos companheiros de equipa.

Foi um arranque perfeito. Portugal entrou com o pé direito no Euro2020 ao vencer (3-0) a Hungria, em Budapeste, na primeira jornada do Grupo F e Cristiano Ronaldo, que bisou, não só foi considerado o homem do jogo como ainda se tornou no melhor marcador da história das fases finais do Europeu, com 11 golos, contra os nove de Michel Platini, anterior recordista.

No rescaldo do triunfo, o capitão da seleção nacional destacou a importância de entrar a vencer na competição e não esqueceu os companheiros de equipa.

"O importante era ganhar. Foi um jogo difícil, frente a uma equipa que defendeu bastante bem nos 90 minutos. Mas conseguimos marcar três golos e estou muito agradecido à equipa por me ter ajudado a marcar dois golos e ser o homem do jogo. Era fundamental entrar com o pé direito para dar confiança e agora é continuar e ganhar também o próximo jogo", disse Cristiano Ronaldo no final do jogo.

Neste momento, o craque leva 106 golos por Portugal e está cada vez mais perto de ultrapassar Ali Daei e tornar-se o melhor marcador de sempre de seleções nacionais. O iraniano conseguiu 109 tentos.