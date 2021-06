Dalot e a chamada da Seleção: "Estava a entrar no restaurante quando ligaram"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:36 Facebook

O lateral foi chamado para a seleção nacional e já está na unidade hoteleira em que está instalada a comitiva portuguesa em Budapeste. O momento da chamada, conta Dalot, foi "caricato".

João Cancelo testou positivo para a covid-19 e vai falhar o resto do Europeu. Por isso, Diogo Dalot, de 22 anos, foi chamado para substituir o jogador do Manchester City e estreia-se, assim, pela equipa principal das quinas. O lateral chegou na noite deste domingo à unidade hoteleira em que está instalada a comitiva portuguesa e contou o momento em que recebeu a chamada.

"Foi sem dúvida um episódio caricato, estava de férias e preparava-me para entrar num restaurante quando recebi uma chamada de Portugal. Foi um momento especial, há muito tempo que ambicionava estar na seleção A e foi um enorme motivo de orgulho, estou muito feliz. As circunstâncias não são as melhores para o João Cancelo. Tive a oportunidade de falar com ele. Ter o apoio dele num momento destes é fantástico, é um grande exemplo para mim, também por tudo o que já fez na Seleção e desejo-lhe as melhoras ", começou por dizer o jogador do Milan.

Dalot, que também esteve a jogar o Europeu na categoria de sub-21, garantiu ainda que, apesar da época já ir longa, está de "corpo e alma".

"Estaremos todos também a jogar por ele. Pelo que sei e ouvi dizer, este é um grupo bastante unido e espero integrar-me bastante rápido e poder ajudar da melhor maneira. Tive pouco menos de uma semana para descansar de uma época que já vai longa. E que ainda não terminou. Estou aqui de corpo e alma e fisicamente pronto para ajudar a seleção", concluiu o jogador de 22 anos.