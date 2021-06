Dalot e Palhinha titulares na seleção nacional frente à Bélgica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:39 Facebook

A seleção nacional defronta, este domingo, em Sevilha, a Bélgica para os oitavos de final do Euro2020. Diogo Dalot e João Palhinha são as novidades na equipa de Fernando Santos. Rafa Silva, William Carvalho e Gonçalo Guedes ficam de fora.

Onze da Bélgica: Courtois; Alderweireld, Vertonghen e Vermaelen; Meunier, Witsel, Tielemans e Thorgan Hazard; Eden Hazard e Kevin De Bruyne; Lukaku

Suplentes: Mignolet, Sels, Boyata, Ferreira-Carrasco, Mertens, Denayer, Dendoncker, Benteke, Batshuayi, Trossard, Doku e Praet

Onze de Portugal: Rui Patrício; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; João Moutinho, Palhinha e Renato Sanches; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

Suplentes: Anthony Lopes e Rui Silva; Nélson Semedo, José Fonte, Nuno Mendes, Danilo, Rúben Neves, Pedro Gonçalves, Sérgio Oliveira, Bruno Fernandes, André Silva e João Félix

O pontapé de saída no Estádio Olímpico La Cartuja está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo do alemão Felix Brych e o VAR será Marco Fritz.