Dembélé falha o resto do Euro2020 devido a lesão

O avançado francês do FC Barcelona Ousmane Dembélé vai falhar o resto do Euro2020 de futebol devido a uma lesão no joelho, confirmou a federação gaulesa.

O jogador dos catalães, de 24 anos, vai ser dispensado da seleção francesa, que defronta Portugal na quarta-feira, em jogo do Grupo F, depois de se ter lesionado no sábado, no empate frente à Hungria (1-1).

Dembélé foi atingido no joelho na parte final do encontro frente aos magiares, no qual foi aposta para a segunda parte do selecionador Didier Deschamps, tendo sido substituído por Thomas Lemar, aos 87 minutos do encontro.

Esta segunda-feira, a Federação Francesa de Futebol (FFF), após a realização de exames radiológicos, revelou que "o tempo de recuperação é incompatível com a sua permanência" na seleção.

Portugal e França defrontam-se na quarta-feira, a partir das 20 horas, em Budapeste, à mesma hora que a Alemanha recebe a Hungria, em Munique.

Na classificação do Grupo F, Portugal ocupa o terceiro lugar, com três pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a líder França, enquanto a Hungria é quarta, com um.

O Euro2020, que foi adiado para 2021 devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países.