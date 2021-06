Diego Llorente é o segundo jogador espanhol com covid-19

JN/Agências Hoje às 00:01 Facebook

O defesa central Diego Llorente tornou-se esta terça-feira o segundo jogador da seleção espanhola a testar positivo ao novo coronavírus, depois do médio Sergio Busquets, anunciou hoje a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

"A RFEF lamenta comunicar que o defesa central Diego Llorente teve um resultado positivo nos últimos testes PCR, realizados esta manhã na concentração da seleção nacional, em Las Rozas", lê-se no comunicado do organismo.

A RFEF informou que o jogador vai abandonar esta terça-feira a concentração de Espanha, que prepara o Euro2020, "seguindo com todos os protocolos sanitários estabelecidos".

O positivo do jogador do Leeds surge depois do de Sergio Busquets, que teve o resultado dois dias depois do particular com Portugal (0-0), no qual o central entrou aos 79 minutos e o médio foi titular.

Com mais este positivo, os jogadores convocados por Luis Enrique vão continuar a trabalhar de forma individualizada, tal como os vários futebolistas já chamados para uma 'bolha' paralela para precaver mais casos de covid-19.

A Espanha está integrada no Grupo E, juntamente com a Polónia, de Paulo Sousa, a Eslováquia e a Suécia, que também já teve dois casos positivos do novo coronavírus.