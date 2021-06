Dinamarca apura-se com vivas a Eriksen e Portugal agradece

JN Hoje às 21:59 Facebook

Na última jornada do Grupo B, os dinamarqueses bateram a Rússia e saltaram do último para o segundo lugar. Derrota da Finlândia com a Bélgica também pode ajudar Portugal.

Foi de tirar o fôlego a última jornada do Grupo B, que acabou com a Bélgica como líder destacada (9 pontos) e festa de arromba em Copenhaga, onde a Dinamarca renasceu das cinzas para golear a Rússia (1-4) e garantir a presença nos oitavos de final, com apenas três pontos somados.

No jogo decisivo, a Rússia precisava apenas de empatar para seguir em frente, mas acabou atropelada por uns nórdicos sedentos de golos para homenagear Christian Eriksen, que sofreu uma paragem cardíaca no primeiro jogo e ainda está em recuperação.

Depois de duas derrotas, a Dinamarca fez o que lhe competia, mas apenas se apurou porque beneficiou da derrota da Finlândia com a Bélgica (0-2).

Esta conjugação de resultados também pode ser aproveitada por Portugal, a quem empatar com a França chega para confirmar a presença nos oitavos de final. Mesmo em caso de derrota, a equipa das quinas também pode apurar-se, dependendo da diferença de golos marcados e sofridos.