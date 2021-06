JN/Agências Hoje às 19:01 Facebook

A Dinamarca qualificou-se, este sábado, para os quartos de final do Euro2020, ao golear o País de Gales, semifinalista em 2016, por 4-0, no primeiro encontro dos oitavos, disputado na Arena Johan Cruyff, em Amesterdão, na Holanda.

Os golos de Kasper Dolberg, aos 27 e 48 minutos, Joakim Maehle, aos 88, e Martin Braithwaite, aos 90+4, qualificaram os dinamarqueses, que vão acabar pela sexta vez no "top 8", merecendo destaque o título arrebatado em 1992.

Nos quartos de final, em Baku, no Azerbaijão, a partir das 20 horas locais (17 horas em Portugal continental) do próximo sábado, a Dinamarca defronta o vencedor do embate entre os Países Baixos e a República Checa, que se defrontam domingo em Budapeste.

Veja o resumo do jogo: