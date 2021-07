Dinamarca ultrapassa checos rumo às 'meias'

Bernardo Monteiro Ontem às 18:58 Facebook

Os dois golos marcados na primeira parte, por Delaney e Dolberg, foram suficientes para a Dinamarca derrotar a República Checa (2-1) e garantir lugar nas meias-finais do Europeu 2020. Patrick Schick ainda reduziu a desvantagem, igualando Cristiano Ronaldo no topo da lista de marcadores, mas não foi suficiente. Adversário dinamarquês sairá do Ucrânia-Inglaterra.

29 anos depois a Dinamarca chegou às meias-finais de um Europeu - a última vez que conseguiu este feito foi campeã, em 1992, como equipa convidada - e o que pareceu um pesadelo no início da competição, com o susto provocado pelo desmaio de Christian Eriksen e a consequente derrota com a Finlândia no jogo inaugural, está a tornar-se um sonho.

A entrada dos vikings não podia ter sido melhor com Delaney a introduzir a bola na baliza, logo aos 5 minutos, a passe de Larsen. O golo pôs os checos em sentido, mas a primeira parte foi bastante dividida, com ocasiões de golo de ambos os lados, mas seriam os dinamarqueses a voltar a celebrar, quando um espetacular cruzamento de trivela de Maehle encontrou uma boa finalização de Dolberg e levou a Dinamarca a vencer para o intervalo.

No regresso dos balneários a República Checa entrou muito forte e depois de ter assustado, por duas vezes, a baliza de Schmeichel, Patrick Schick reduziu a desvantagem e relançou os checos na eliminatória.

Com o passar do jogo os dinamarqueses foram, gradualmente, baixando linhas para tentar suster a pressão adversária e iam causando perigo através de contra-ataques venenosos. Contudo as redes não mais abanaram e a Dinamarca seguiu em frente e estará, certamente, atenta ao desfecho do Inglaterra-Ucrânia, de onde sairá o próximo adversário.