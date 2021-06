Diogo Dalot já às ordens de Fernando Santos

JN Hoje às 17:58 Facebook

O substituto de João Cancelo participou no treino desta segunda-feira, o último antes da estreia de Portugal no Europeu, frente à Hungria, em Budapeste.

Diogo Dalot realizou esta segunda-feira o primeiro treino com a seleção portuguesa, o último antes dos campeões europeus iniciarem a defesa do título no Euro2020, diante da Hungria.

O lateral direito do Manchester United, que rendeu João Cancelo na convocatória, após este ter tido um teste com resultado positivo ao novo coronavírus, juntou-se à comitiva lusa em Budapeste na noite de domingo, tendo integrado hoje o apronto no relvado do Estádio Puskás Arena, palco do encontro de amanhã.

É a primeira vez que Diogo Dalot, de 22 anos, é chamado à seleção principal.

Durante os 15 minutos abertos à comunicação social, Fernando Santos contou com todos os 26 convocados.