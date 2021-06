Diogo Jota diz que "muita coisa não correu bem", Moutinho fala em "infelicidade"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:46 Facebook

Após o jogo diante da Alemanha, em Munique, que Portugal perdeu (4-2), Diogo Jota reconheceu que Portugal não foi audaz o suficiente e Moutinho lamentou a falta de sorte e os dois autogolos.

Diogo Jota foi titular e um dos destaques da seleção nacional, ao conseguir fazer uma assistência e um golo em Munique. Portugal começou o jogo da melhor forma, inaugurando o marcador, mas acabou o segundo jogo do Grupo F sem somar qualquer ponto. Chamado a analisar o jogo, o avançado do Liverpool considerou que houve azar, coisas que correram mal e falta de audácia.

"Acho que muita coisa não correu bem, obviamente. Eles começaram sempre a ter mais posse. Tentámos reagir na segunda parte, mas não conseguimos. Até começámos bem, aproveitando uma transição rápida para fazer o 1-0, mas eles conseguiram sempre empurrar-nos para trás, com cruzamentos fortes e acabámos por ser infelizes a fazer dois autogolos e a provocar a reviravolta. Fomos infelizes em certos momentos, mas não fomos suficientemente audazes na pressão para condicionar mais a equipa alemã, mas demos o nosso melhor. Olhos já no próximo jogo", vincou Diogo Jota.

Já João Moutinho vincou que Portugal "não conseguiu contrariar os pontos fortes da Alemanha" e destacou a infelicidade nos dois autogolos.

"Conseguimos fazer o golo num lance de contra-ataque, mas depois tivemos duas infelicidades com jogadores nossos a fazerem autogolos. Não é fácil jogar contra grandes equipas e jogadores. Não fizemos as coisas como queríamos ter feito. Sabemos que é difícil, mas os atletas trabalharam do primeiro ao último minuto para tentar fazer o melhor por Portugal. Este jogo fica para trás e vamos tentar dar o nosso melhor para conseguir o resultado que pretendemos no próximo", salientou o médio.

Quanto a Bruno Fernandes, o atleta considerou que Portugal nunca conseguiu mandar no jogo.

"Entrámos bem no jogo, conseguimos marcar, tivemos ainda algumas oportunidades para fazer um bocadinho melhor no último passe ainda na primeira parte. Depois, a Alemanha foi superior e teve todo o mérito em ganhar o jogo. Nunca fomos capazes de tentar mandar no jogo em algum momento. O que posso dizer é que a equipa vai tentar melhorar, dar o máximo e tentar ganhar o jogo para seguirmos para a próxima fase", concluiu.

Portugal perdeu (4-2), este sábado, diante da Alemanha em Munique, no segundo jogo do Grupo F do Euro2020. A seleção nacional marcou dois autogolos.