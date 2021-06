E ao minuto 10 tudo parou em Copenhaga

JN Hoje às 17:44 Facebook

Na vida há momentos em que as palavras são poucas para expressar o que os olhos veem e o coração sente. Esta quinta-feira, no estádio Parken, em Copenhaga, todos os que lá estavam protagonizaram uma das imagens que ficará para a história do Euro2020.

Tal como a federação dinamarquesa tinha anunciado, aos minuto 10 do desafio com a Bélgica tudo parou para ser prestada a merecida homenagem ao vencedor maior da competição: Christian Eriksen.

Jogadores das duas seleções, árbitros, equipas técnicas, staff e público nas bancadas uniram-se numa salva de palmas ao médio, vítima de uma paragem cardíaca, no passado sábado, aos 43 minutos do encontro da Dinamarca com a Finlândia, que deixou o mundo do futebol em suspenso durante hora e meia.

O jogador foi reanimado no relvado pela equipa médica que o assistiu e encontra-se num hospital na capital dinamarquesa a recuperar, tendo sido conhecido já esta quinta-feira, que será submetido a uma operação para lhe ser colocado um desfibrilhador cardíaco.