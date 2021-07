Éder passa o testemunho e deixa a taça em Wembley

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:14 Facebook

Éder esteve, este domingo, no Estádio de Wembley na cerimónia de encerramento do Euro2020 para deixar a Taça que Portugal conquistou em 2016.

O avançado, atualmente sem clube, foi o herói de 2016 ao marcar no prolongamento o único golo na final entre Portugal e França, em Paris, e deixou a Taça no Estádio de Wembley, onde esta noite se defrontam Itália e Inglaterra, na final do Euro2020.

Veja o momento:

Éder não fez parte dos convocados do selecionador Fernando Santos para o Euro2020, em que a equipa das quinas foi eliminada ainda nos oitavos de final, ao perder por 1-0 com a Bélgica.