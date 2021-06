JN/Agências Ontem às 23:17 Facebook

A Inglaterra e a Escócia empatar esta sexta-feira, sem golos, no estádio de Wembley, para a segunda jornada do Grupo D do Euro2020, numa partida em que as duas equipas protagonizaram um bom espetáculo, que pecou apenas pela falta de golos.

Houve um pouco de tudo esta noite em Londres entre as seleções inglesa e escocesa: bom futebol, oportunidades de golo, ferros a abanar e muita emoção que deixou os adeptos agarrados até aos instantes finais. No final dos 90 minutos do duelo entre os dois rivais seculares só faltou mesmo o golo.

Para a Inglaterra uma vitória esta noite em Wembley significaria o apuramento garantido para os oitavos de final, mas a Escócia justificou a igualdade.

O conjunto comandado por Gareth Southgate teve a melhor ocasião do primeiro tempo, com o central John Stones a cabecear à barra para desespero dos ingleses.

A formação orientada por Steve Clarke não se amedrontou por jogar na casa do rival e também teve algumas boas situações, mas não tão perigosas como as do rival.

Com o nulo ao intervalo, as equipas começaram a mudar peças no xadrez no decorrer do segundo tempo, e se no primeiro tempo o ritmo já era elevado, a qualidade de jogo melhorou ainda mais após a pausa, com as duas equipas a arriscarem mais no ataque.

Aos 55 minutos, Kane na esquerda cruzou rasteiro para a área, com o lateral direito James a atirar forte, ligeiramente por cima do ferro.

Mais perto ainda de marcar esteve a Escócia, pouco depois, com o mesmo James a negar em cima da linha o golo a Dykes, num cabeceamento após canto.

Na reta final, a Inglaterra pressionou mais, conseguiu levar perigo à área contrária, mas a defesa escocesa a muito custo conseguiu segurar o empate.

Com este desfecho, a Inglaterra divide o comando do Grupo D com a República Checa, ambas com quatro pontos, com Escócia e Croácia a terem apenas um.

Veja o resumo do jogo: