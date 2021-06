Eriksen usa redes sociais para dizer que está bem e a torcer pela Dinamarca

JN Hoje às 09:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O futebolista dinamarquês que colapsou em campo durante um jogo do Euro2020 usou as redes sociais para agradecer o apoio e dizer que está bem.

"Olá a todos. Obrigado pelo vosso maravilhoso e incrível apoio, que me chegou de todo o mundo", escreveu Christian Eriksen, três dias depois de ter caído inanimado em campo, durante o encontro entre a Dinamarca e a Finlândia. "Mensagens muito importantes para mim e para a minha família", lê-se, ainda, na publicação feita esta terça-feira de manhã no Instagram do futebolista.

"Estou bem - dentro das circunstâncias", adianta Eriksen. "Ainda tenho de fazer alguns exames no hospital, mas sinto-me ok", acrescentou o futebolista dinamarquês, que teve de ser ressuscitado com um desfibrilador após o colapso em campo, no sábado.

"Agora vou ficar a apoiar os rapazes nos próximos jogos da Dinamarca", acrescentou Erikssen, que aparece sorridente numa foto, com o polegar para cima, a sinalizar que está bem.