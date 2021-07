Espanha com apenas duas alterações para o jogo com a Suíça

Bernardo Monteiro Hoje às 17:00 Facebook

Já há onzes iniciais para o embate entre Espanha e Suíça e as principais novidades no lado espanhol são a inclusão de Jordi Alba e Pau Torres na linha defensiva. No lado suíço apenas há uma alteração, relativamente ao jogo dos quartos de final.

A equipa de Luis Enrique vai entrar, dentro de instantes, apresentando-se no tradicional 4-3-3, num onze bastante similar ao apresentado no jogo com a Croácia. A inclusão de Alba e Torres prometem dar mais experiência ao setor defensivo dos 'nuestros hermanos'. O onze inicial é o seguinte: Unai Simón, Azpilicueta, Pau Torres, Laporte e Jordi Alba; Busquets, Pedri e Koke; Ferrán Torres, Pablo Sarabia e Álvaro Morata.

Já do lado helvético a única mudança foi a saída de Xakha, pela entrada do médio do Monchengladbach, Zakaria, de modo a fortalecer o cérebro da equipa de Petkovic, uma vez que uma das principais características da novidade da equipa inicial é a sua robustez física. A Suíça alinhará em 3-4-3, com a seguinte constituição: Sommer; Akanji, Rodriguez e Elvedi; Widmer, Zakaria, Freuler e Zuber; Shaquiri, Embolo e Seferovic.

O encontro tem o pontapé de saída marcado para as 17 horas, com transmissão na TVI.