Espanha ruma às meias-finais após desempate nos penáltis

A seleção espanhola foi mais feliz nos penáltis (3-1) e derrotou uma das grandes surpresas do Euro2020, a Suíça, após um empate (1-1), no tempo regulamentar e prolongamento. Na próxima fase os espanhóis defrontam o vencedor do encontro entre Bélgica e Itália.

O jogo começou favorável à Espanha, pois logo aos 8 minutos, a novidade no onze de Petkovic, de seu nome Zakaria introduziu a bola na própria baliza, após um corte infeliz. Os azares sucediam-se para a turma suíça e aos 23 minutos aconteceu nova contrariedade: Embolo lesionou-se e teve de entrar Vargas.

Contudo, dentro de campo a Suíça mostrou vontade de reverter o resultado e manteve a partida equilibrada no campo estatístico, apesar do maior domínio da Espanha.

No reatar do encontro os helvéticos entraram com vontade de virar o marcador mas a sorte não estava do seu lado, pois mal Shaquiri empatou a partida, relançando as esperanças da equipa em dar a volta ao marcador, Freuler pregou uma partida e foi expulso, aos 77 minutos, dificultando muito a vida dos colegas.

A partir daí só deu Espanha e os suíços limitaram-se a defender e a sofrer, tanto que no prolongamento só tiveram 30% da posse de bola e nem conseguiram efetuar nenhum remate à baliza, para contrariar as 17 tentativas de golo do adversário, nessa meia hora.

No final Unai Simón foi o herói das grandes penalidades e considerado o homem do jogo, tendo mantido o registo da marcação de penáltis em 1-3, favorável ao conjunto espanhol.