Exibição apagada de João Félix criticada em Espanha

O internacional português do Atlético de Madrid continua a não ter a vida fácil na capital espanhola, pelo menos no que à imprensa diz respeito e a exibição, esta sexta-feira, por Portugal frente à Espanha não escapou à lupa.

A maior parte da imprensa desportiva do país vizinho centrou as atenções da seleção "roja", com a exceção do jornal "Marca", a quem os 45 minutos em campo do português não terão impressionado muito.

Félix, de 21 anos, foi substituído ao intervalo por Pedro Gonçalves, e para o jornalista que fez a análise ao jogo "ninguém sentiu a falta dele".

"João Félix foi titular no seu estádio, algo que é quase notícia. O português andou na ponta dos pés durante o jogo, sem tirar essa espécie de cara de vice-campeão. Pela sua posição, precisa de ser encontrado. O médio procura desfrutar de novo com o futebol. Será num outro jogo, porque Fernando Santos substituiu-o ao intervalo e ninguém sentiu falta dele", pode ler-se no texto de comentário ao encontro.