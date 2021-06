Família de Morata ameaçada devido a más exibições do avançado

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:59 Facebook

A família do avançado espanhol Alvaro Morata recebeu ameaças devido às más prestações do avançado no Euro 2020. O jogador falhou vários golos ao longo da fase de grupos do Euro 2020 e revelou que para além da família, ele próprio também recebeu vários comentários depreciativos.

No encontro frente a Portugal, Morata já estava de baixo de olho dos adeptos. Nesse jogo de preparação para o Euro 2020, o avançado falhou uma oportunidade de golo e os adeptos cantaram "Morata, ​​​​quão mau és".

No jogo inaugural do campeonato eurpeu, o jogador da Juventus falhou uma chance que adiantaria a Espanha no marcador frente à Suécia (terminou 0-0) e as críticas surgiram.

Em declarações à Cadena COPE, Morata revelou que após o encontro contra a Polónia não dormiu durante nove horas por estar perturbado com o golo falhado e por não ter conseguido ajudar a Espanha a vencer.

"Eu aceito as críticas por não marcar golos. Sou o primeiro a reconhece-lo e aceito. Mas gostava que as pessoas se pusessem na posição dos outros e entenderem o que é ver a família a receber insultos e ameaças. Eu recebi mensagens a dizer que esperavam que os meus filhos morressem".

Morata adiantou que os seus filhos vão ver os jogos da seleção espanhola com a camisola do pai e que são alvos de insultos. "Eu entendo a crítica por não fazer bem o meu trabalho, mas há limites".