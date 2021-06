Fernando Santos: "Dificilmente alguém ganha a Portugal"

Rui Farinha Hoje às 09:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando Santos garante que a equipa das quinas quer jogar com as seleções mais fortes do torneio.

Após o empate a dois golos frente à França, que soube a triunfo, por ter garantido o acesso aos oitavos de final do Euro 2020, o selecionador Fernando Santos está satisfeito com a prestação de Portugal, mas admite que nem tudo está ainda perfeito. "Falta alguma definição no último terço do campo. A defesa melhorou muito: quem não defende bem não pode jogar bem", salientou em conversa com os jornalistas em Budapeste.

Apesar da equipa das quinas ter apenas somado quatro pontos na fase de grupos, o treinador mantém a confiança relativamente à probabilidade de se sagrar bicampeão europeu. O facto de ir ter, em teoria, adversários muito complicados pela frente não deixa o técnico receoso. "Na quarta-feira, Portugal mostrou que pode lutar contra qualquer equipa. Ou acreditamos que temos condições para ganhar ou não. O que quero é defrontar equipas fortes, Temos condições de vencer qualquer um. Dificilmente alguém ganha à seleção portuguesa", vincou.