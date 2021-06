Fernando Santos: "Estou convencido que nos vamos apresentar em boas condições"

JN Hoje às 20:31 Facebook

A seleção nacional já está instalado no hotel que será a nova casa durante o Euro2020. Após a chegada da comitiva, Fernando Santos, selecionador nacional, falou aos jornalistas, relevando que na mala para a Hungria levou uma equipa bem preparada.

"Não sou muito de sonhar, sou mais de convicções. Todos sonhamos, mas no futebol temos de ter convicção senão o sonho vai-se desvanecer. E, portanto, acho que estamos bem preparados, a equipa está coesa, o grupo muito unido e estão com muita vontade", salientou o técnico luso.

E prosseguiu: "Trabalhámos bem e vamos continuar o trabalho aqui durante estes dias e preparar o próximo jogo com a Hungria, que é o mais importante. Temos mais três ou quatro dias para poder trabalhar com serenidade e estou convencido que nos vamos apresentar em boas condições contra a Hungria, um adversário forte, como os outros que virão a seguir, que joga em casa e tem ambições também, mas estamos prontos para isso".

O apoio dos adeptos à chegada ao hotel não passou despercebida a Fernando Santos. "Acredito que vão estar mais portugueses do que os que pensávamos, pois a Hungria abriu um pouco e, pelas informações que tenho já há algumas pessoas a quererem vir e isso é sempre bom. Para nós é habitual. Já em França foi assim, os do adversário eram mais do que os nossos, mas os nossos eram melhores do que eles. Aqui e em Portugal os adeptos estão com a seleção e estamos preparados para dar mais uma alegria aos portugueses".

Diferença em relação a 2016 para o selecionador nacional há uma. "Até 2016 nunca tínhamos vencido um Campeonato da Europa e hoje somos os detentores do título A equipa não é a mesma, mas a nossa missão é a mesma: ganhar jogo a jogo e chegarmos longe, longe", finalizou.