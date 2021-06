Fernando Santos: "Penálti? Acho que o próprio árbitro sabe que se equivocou"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:47 Facebook

No rescaldo do empate (2-2) diante da França, o selecionador nacional considerou que Portugal esteve melhor do que no duelo com a Alemanha e abordou a grande penalidade polémica que deu o primeiro golo aos gauleses.

"Estou satisfeito com a equipa, globalmente. A equipa apresentou o espírito certo. Não são os jogadores que transformam as equipas, são as equipas que transformam os jogadores. Fizemos uma primeira parte boa, estivemos muito organizados, como é habitual. Não concedemos espaços. Tivemos tudo a mais do que no jogo com a Alemanha. Depois, na segunda parte, eles marcaram, nós tivemos de nos abrir mais e chegámos ao empate, que é um resultado justo. Os jogadores perceberam muito bem o que tinham de fazer. E estes são os passos certos para o que vem a seguir", começou por dizer Fernando Santos.

O duelo ficou marcado pela grande penalidade polémica que deu o primeiro golo da França, por alegada falta de Nélson Semedo sobre Mbappé, alvo de grandes protestos por parte da equipa nacional. Para Fernando Santos, o árbitro "equivocou-se".

"Disse-vos na conferência de imprensa que, quando somos a equipa forte, coesa, que sabe atacar e contra-atacar é difícil para qualquer adversário. Foi uma excelente primeira parte. Houve um penálti em que eu acho que não foi mesmo falta. Acho que o próprio árbitro sabe que se equivocou. Depois, na segunda parte sofremos um golo novamente num momento de desatenção que não pode acontecer. Esta equipa para ganhar tem que sofrer muito poucos golos, é a nossa matriz. Se defendermos bem, a nossa equipa tem jogadores para marcar", concluiu.

Portugal e França empataram (2-2), esta quarta-feira, em Budapeste, na última jornada do Grupo F. A seleção nacional passou em terceiro lugar e vai defrontar a Bélgica na próxima fase.