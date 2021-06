Fernando Santos: "Se pensássemos só no adversário éramos uma equipa pequenina"

Hoje às 17:18 Facebook

O selecionador nacional fez, este sábado, a antevisão ao jogo com a Bélgica, para os oitavos de final do Euro2020 e garantiu que a equipa "vai manter os princípios".

"Temos de manter os nossos princípios. Se fizermos alterações na equipa, como fizemos no último jogo, é porque entendemos que naquele jogo e nas características que queríamos jogar, nós. Não podemos pensar só no adversário, porque se assim fosse então éramos uma equipa pequenina. Entendi que devíamos refrescar a zona central do campo, com a entrada do João Moutinho e do Renato Sanches, amanhã vamos ver. A equipa descansou nestes quatro dias, vamos ter hoje o último treino, não sabemos o que pode acontecer e amanhã lá decidiremos quem são os 11 que vão para o campo, como podiam ir os outros, com a minha confiança absoluta neles", começou por dizer Fernando Santos.