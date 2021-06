Fernando Santos: "Temos de corrigir algumas coisas"

JN Ontem às 23:15 Facebook

O selecionador nacional referiu que a partida de Portugal com a Espanha (0-0), esta sexta-feira, de preparação para a fase final do Euro2020, lhe permitiu perceber melhor como está a seleção neste momento e o que é preciso mudar para estar na máxima forma.

"Nos primeiros 15 minutos a equipa espanhola dominou muito o jogo, não conseguimos circular a bola, não conseguimos ter bola, perdemos a bola com alguma facilidade e isso, nesses 15 minutos, acentuou muito o domínio da Espanha. Não conseguimos retirar espaços, também, retirar essa posse à Espanha, que nos criou muitas dificuldades, apesar de não ter criado nada de transcendente, mas foi dominadora", começou por reconhecer Fernando Santos, no final da partida.

E continuou: "Durante a primeira parte a Espanha teve mais bola e mais espaços, mas depois dos 15 minutos começou-se a esbater. Portugal já chegou em algumas situações à área da Espanha, como a Espanha à nossa, mas até sem grande perigo de um lado e do outro na primeira parte".

Após o descanso, o selecionador nacional considera que a equipa lusa entrou melhor. "Conseguimos circular mais e ter mais bola, a segunda parte foi mais equilibrada nesse aspeto. Tivemos algumas situações de golo, a Espanha teve uma boa e depois esta no fim, mas esta foi um erro, uma perdida de bola, que podia ter dado golo. A segunda parte foi melhor, a equipa foi melhorando sempre, começou a ter bola e a ser capaz de fazer algumas coisas que não estava a conseguir na primeira", acrescentou.

Sobre a justeza do nulo, Fernando Santos avançou: "O resultado pelo último lance é feliz para Portugal. Obviamente tiveram uma bola no poste. A Espanha é uma equipa forte, que gosta de posse, uma equipa com muita qualidade, que obriga a correr muito".

Segundo o técnico nacional, este particular ajudou-o a entender melhor como está a seleção. "Este jogo era importante para perceber em que termos físicos estava. Mas o balanço vou fazer com os jogadores. Serviu para os objetivos e para perceber o que é o crescimento da equipa e o que quero ver. Houve coisas que pedi que foram bem feitas e outras que não foram tão bem feitas, não tanto no aspeto individual, mas no coletivo. Todos os jogadores deram o máximo, todos os jogadores trabalharam muito, todos procuraram fazer bem, mas naquilo que é a ordem coletiva do jogo, quer ofensiva, quer defensiva, temos de corrigir algumas coisas", finalizou.

Já na sala de Imprensa, o treinador nacional revelou que o teste PCR à covid-19 de Gonçalo Guedes "deu inconclusivo". "Ele já tinha feito dos testes antigénio que deram negativo, mas no PCR deu inconclusivo. Vamos esperar, pensamos que as coisas se podem resolver. Era bom se calhar amanhã [sábado] já estar connosco. É um assunto difícil, uma questão médica, infelizmente estamos a passar por isto", concluiu.