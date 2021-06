Ferro deseja bom fim de semana aos deputados, "os que puderem em Sevilha"

JN/Agências Hoje às 14:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, encerrou a sessão plenária desta sexta-feira com votos de bom fim de semana aos deputados, "os que puderem em Sevilha", onde decorrerá o jogo de Portugal do Euro2020.

"Vamos então terminar a sessão. Agradeço a todos a cooperação prestada e até para a semana. Muito obrigado. Bom fim de semana a todos. Os que puderem em Sevilha, claro", disse Ferro Rodrigues no final no plenário da Assembleia da República desta sexta-feira.

Na quarta-feira, em Budapeste, no final do jogo da seleção nacional de futebol que permitiu a qualificação para os oitavos de final do Euro2020, Eduardo Ferro Rodrigues já tinha feito um apelo para "que os portugueses se desloquem de forma massiva para o Sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final", de acordo com declarações transmitidas pela RTP.

Na mesma sessão plenária, foi aprovada, com a abstenção da Iniciativa Liberal, a deslocação do Presidente da República a Sevilha, no domingo, precisamente para assistir ao jogo da seleção nacional de futebol dos oitavos de final do Euro2020.

Na quinta-feira, em Guimarães, questionado sobre estas declarações do presidente da Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa não apontou críticas.

"Eu acho que aquilo foi a expressão de uma ideia que nós percebemos que é os que puderem ir que vão para termos um apelo significativo à seleção, mas está implícito que respeitem as regras e que só vão aqueles que possam ir, foi assim que eu li", declarou então.

PUB

"Eu próprio já que tinha dito ontem [quarta-feira] que gostava muito de ir, pensei para comigo mesmo que eu só vou se o morador em Lisboa comum puder ir, se não puder ir, não vou", disse.

Tal como no fim de semana passado, a proibição de circulação para dentro ou para fora da Área Metropolitana de Lisboa (AML) mantém-se a partir das 15 horas desta sexta-feira e as 6 horas de segunda-feira, mas quem tenha um certificado digital ou um teste negativo à covid-19 pode passar.

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final do Conselho de Ministros de quinta-feira, quando confrontada com este apelo de Ferro Rodrigues, escusou-se a comentar, alertando para o "momento crítico da evolução da pandemia".