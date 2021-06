JN/Agências Hoje às 21:55 Facebook

A França venceu, esta terça-feira, a Alemanha, em Munique, no segundo jogo do Grupo F, no qual está inserido Portugal.

Um autogolo de Mats Hummels, aos 20 minutos, selou o triunfo dos atuais campeões do mundo.

Após a primeira ronda, Portugal, que venceu a Hungria por 3-0, lidera o agrupamento, com os mesmos três pontos dos gauleses, enquanto a Alemanha, próxima adversária da equipa das quinas, no sábado, em Munique, está a zero, como os magiares.

Veja o golo: