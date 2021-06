JN Ontem às 22:44 Facebook

Um golo do avançado Artem Dovbyk garantiu esta terça-feira à noite a vitória da Ucrânia sobre a Suécia, por 2-1, em Glasgow (Escócia), e a passagem aos quartos de final, onde terá pela frente a Inglaterra, que eliminou a Alemanha.

O conjunto do Leste europeu adiantou-se no marcador pouco antes da meia-hora de jogo (27 minutos), num remate forte de primeira do médio Oleksandr Zinchenko, após cruzamento em trivela de Yarmolenko, com o guardião sueco Robin Olsen a tocar na bola, mas a não a conseguir segurar.

Veja o golo de Zinchenko (0-1):

Ainda antes do intervalo os suecos deixaram tudo na mesma, graças a um golo do médio Emil Forsberg, num remate de pé esquerdo à entrada da área, com a bola a desviar num defesa ucraniano antes de entrar.

Veja o golo de Forsberg (1-1):

No segundo tempo, apesar de algunas ocasiões, o resultado não sofreu alterações, obrigando o jogo a ir para prolongamento.

Nessa fase do encontro, duro revés para a Suécia, que fixou reduzida a 10 pela expulsão direta de Marcus Danielson, aos 99 minutos, por falta violenta sobre Artem Besedin.

Já nos descontos do prolongamento (120+1), Artem Dovbyk fez o segundo golo ucraniano, que teve de ser validado pelo VAR, e garantiu a passagem aos quartos de final, nos quais a Ucrânia vai defrontar a Inglaterra, uma partida agendada para sábado, pelas 20 horas, em Roma.

Veja o golo de Dovbyk (1-2):