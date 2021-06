Gonçalo Guedes: "Covid? Sinto-me muito bem"

Rui Farinha, em Budapeste Hoje às 10:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogador Gonçalo Guedes garantiu, neste sábado, que está em perfeitas condições depois de ter sido obrigado a parar por causa da infeção por covid-19.

"Sinto-me muito bem. Treinei em casa durante 10 dias segundo o plano que me enviaram e estou pronto para ajudar a seleção", afirmou Gonçalo Guedes aos jornalistas, no recinto do Vasas, em Budapeste, adiantando que, ao longo desse tempo, não teve sintomas e treinou "de manhã e de tarde" para se apresentar "nas melhores condições físicas".

Um teste negativo, na última semana, foi recebido com felicidade: "Nunca fiquei tão contente com um teste negativo. Fiquei muito feliz por integrar logo os treinos da seleção. Ficar mais tempo em casa não era bom".

Sobre o grupo F, o da seleção portuguesa, o atleta do Valência reconheceu que é preciso empenho total para atingir os oitavos de final. "É um grupo difícil mas é o sorteio. Temos de aceitar. Analisámos a Hungria, conhecemos os seus pontos fortes e fracos".

Anthony Lopes à parte

Anthony Lopes marcou presença no treino desta manhã, em Budapeste, mas treinou à parte dos colegas por ainda estar a recuperar de uma lesão muscular.

PUB

Na sessão, os jogadores à disposição de Fernando Santos realizaram, durante os 15 minutos abertos aos jornalistas, situações de defesa-ataque. Danilo treinou na posição de defesa central, ao lado de José Fonte.

O treino está a decorrer sob intenso calor: estavam 27 graus Celsius às 10.30 horas, horário da Hungria.