Goran Pandev despede-se com guarda de honra em pleno jogo do Euro

O maior jogador da história da Macedónia do Norte despediu-se da seleção durante o jogo com os Países Baixos e protagonizou um dos momentos altos do encontro do Grupo C.

Goran Pandev é uma lenda do futebol da Macedónia do Norte, possivelmente a figura mais conhecida do segundo país mais pequeno dos Balcãs. Por isso, não é estranho que esta segunda-feira, mesmo com a seleção a perder 3-0 com os Países Baixos, tenha sido abraçado e homenageado em pleno jogo.

O avançado, com 37 anos, vestiu a camisola da Macedónia do Norte pela última vez e no momento da substituição teve direito a guarda de honra e a aplausos de colegas de equipa e até adversários.

Pandev, que fez praticamente toda a carreira em Itália, concretizou o sonho de levar o seu país a uma grande competição pela primeira vez, despedindo-se assim em alta.

Já antes do encontro, a seleção dos Países Baixos juntou-se às homenagens ao oferecer uma camisola ao jogador que foi campeão europeu pelo Inter de Milão, comandado por José Mourinho.