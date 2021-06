JN Hoje às 21:58 Facebook

Os Países Baixos juntaram-se, esta quinta-feira, à Itália e à Bélgica nos oitavos de final do Euro2020 após terem derrotado a Áustria, por 2-0, em Amesterdão, na segunda jornada do Grupo C.

Numa partida em que tiveram sempre maior pendor ofensivo sobre o adversário, os holandeses colocaram-se em vantagem no marcador pelo avançado Memphis Depay, de grande penalidade, aos 11 minutos, a castigar falta de Alaba sobre o defesa Denzel Dumfries.

Veja o golo de Depay (1-0):

Cedo em vantagem no marcador, os anfitriões continuaram a ter o ascendente do encontro, mas apesar de uma ou outra situação, o 1-0 não se alterou até ao intervalo.

No segundo tempo, a Holanda pressionou mais no ataque e o segundo golo surgiu aos 67 minutos, por Dumfries, após uma jogada rápida de ataque. Malen foi lançado em profundidade por Depay, correu quase meio campo e à entrada da área adversária, serviu para o lado o lateral-direito Dumfies, que só teve de atirar para o fundo das redes.

Veja o golo de Dumfries (2-0):

Com este segundo triunfo em outros tantos encontros do Grupo C, os Países Baixos já estão nos oitavos de final, pois lideram com seis pontos, mais três do que o adversário do dia e a Ucrânia, que também esta quinta-feira derrotou o último, Macedónia do Norte (zero pontos), por 2-1.