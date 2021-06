"Hungria nada tem a perder, só a ganhar"

Rui Farinha Hoje às 07:21 Facebook

Rui Pedro e Rúben Pinto, portugueses da Liga húngara, sublinham que os magiares são uma seleção orgulhosa e coesa defensivamente.

"A Hungria não tem nada a perder, só a ganhar. Vai jogar com estádio cheio e qualquer ponto, nos três jogos do grupo, será uma grande vitória. O povo húngaro é orgulhoso e gosta mesmo muito da seleção". Ao JN, estas palavras servem de alerta e pertencem a Rui Pedro, futebolista formado no F. C. Porto, que jogou na época passada pelo Mezokovesdi, depois de representar o Ferencvaros, o Haladas e Diosgyor. Ao fim de quatro anos, conhece bem os magiares. "Estão supermotivados. Por jogarem sem pressão, podem tornar-se uma equipa difícil. Para eles, o terceiro lugar já seria extraordinário".

Com a chegada do italiano Marco Rossi, a Hungria alterou o estilo. "Desde que mudou de selecionador, joga num sistema bastante mais defensivo e sofre menos golos. Utiliza o sistema de três centrais, que passa para cinco defesas quando está a defender. Não tenho dúvidas de que vai dar a posse de bola a Portugal e que vai esperar pelo erro".