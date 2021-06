Inglaterra afasta Alemanha e avança para os quartos de final

JN Hoje às 18:57 Facebook

A Inglaterra venceu esta terça-feira a Alemanha, por 2-0, e garantiu um lugar nos quartos de final do Euro2020, com golos de Sterling e Kane.

Ingleses e alemães protagonizaram uma partida muito equilibrada, mas com poucas oportunidades de golo para os dois lados.

No primeiro tempo, a melhor situação pertenceu à equipa comandada por Gareth Southgate, mas os comandados de Joachim Low a entrarem melhor no recomeço e a desperdiçarem duas situações para se colocarem em vantagem.

Aos 75 minutos, Raheem Sterling provicou o delírio nas bancadas do estádio de Wembley, com o primeiro golo, numa jogada de ataque desenvolvida por Harry Kane, Jack Grealish e Luke Shaw, que finalizou atirando por baixo do corpo de Manuel Neuer.

Aos 81 minutos, para desespero dos germânicos, Thomas Muller falhou o golo do empate, apenas com o guarda-redes pela frente, atirando ao lado.

Pouco depois, a machadada final na partida, com o segundo golo britânico, pelo avançado Harry Kane, que se estreou a marcar no europeu com um cabeceamento certeiro, na área, após cruzamento curto de Grealish.

A Alemanha ainda pressionou, mas a defesa inglesa aguentou o resultado até ao final.

Com a eliminação da seleção germânica, não resta "sobreviventes" do grupo de Portugal no Europeu, pois a França também seguiu o mesmo caminho ao ser afastada pela Croácia na segunda-feira.

Nos quartos de final a Inglaterra vai defrontar o vencedor do encontro entre a Suécia e a Ucrânia, que se realiza esta terça-feira, pelas 20 horas, no Estádio Olímpico de Roma, em Itália.