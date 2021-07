Bernardo Monteiro Ontem às 21:58 Facebook

Uma grande exibição da Inglaterra permitiu um triunfo tranquilo sobre a Ucrânia (4-0) e valeu aos comandados de Gareth Southgate um encontro com a Dinamarca nas meias-finais, disputadas no Estádio de Wembley.

A seleção britânica realizou uma das exibições mais bem conseguidas, até ao momento, e permanece ainda com a baliza inviolada, ao quinto jogo no Europeu 2020. Os adeptos estão cada vez mais empolgados com os desempenhos da equipa e voltam a chegar às 'meias' de um Campeonato da Europa, 25 anos depois.

O início não podia ser mais prometedor para a Inglaterra pois, logo aos 4 minutos, Sterling desenvencilhou-se dos defesas adversários e deixou Harry Kane na cara do golo, oportunidade essa que o jogador do Tottenham não desperdiçou.

O golo não perturbou a estratégia ucraniana que manteve linhas baixas, até que, aos 35 minutos, Shecvchenko decidiu que o jogo pedia outra coisa e lançou o médio Tsygankov para o lugar do defesa Kryvstov e passou a adotar uma linha de quatro defensores. A equipa ficou mais ofensiva e subiu de rendimento, mas o intervalo travou o crescimento da equipa de leste.

No reatar da partida a Inglaterra voltou decidida a provar que é uma das melhores seleções do Mundo e, entre os 46 e os 50 minutos, Luke Shaw fez um 'bis' de assistências para os golos de Maguire e, novamente, de Harry Kane.

Com o jogo praticamente decidido os britânicos soltaram-se mais e controlaram completamente a partida, na qual o recém-entrado Henderson viria a definir o resultado final.

O Homem do Jogo foi o avançado Harry Kane, autor de dois golos, mas a exibição de Luke Shaw merece uma menção honrosa pela qualidade apresentada a defender e a irreverência que acrescentou ao ataque.

Os adeptos dos Três Leões acreditam, cada vez mais, que o troféu poderá estar "coming home" (a voltar para casa), como tantas vezes pedem.