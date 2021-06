Israel: "Portugal tem jogadores de classe mundial"

Hoje às 20:43 Facebook

O selecionador de Israel acredita que a seleção portuguesa vai querer demonstrar a sua força no encontro particular de quarta-feira, antes do início do Euro2020.

Importante para Portugal, mas também para Israel. Se os lusos já olham para a fase final do Euro2020, Willibald Ruttensteiner, selecionador dos israelitas, encara o jogo de quarta-feira como um bom teste para a qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano, no Catar, que arranca em setembro. "Podemos aprender com o resultado deste jogo e ver como estamos", salientou o treinador austríaco, que se diz motivado por poder defrontar uma equipa "com uma excelente história".

"A seleção e o selecionador vão querer demonstrar que Portugal é muito forte, mas tentei encontrar algumas fraquezas no adversário, para fazermos o nosso melhor. Seria um ótimo resultado se visse os jogadores a darem 100%. Depois, o resultado aparecerá", explicou o técnico, que elogia a qualidade da seleção portuguesa. "Tem três ou quatro de classe mundial" em todas as posições, analisou.

Por sua vez, o capitão de equipa, Bibras Natkho, médio de 33 anos, apontou Portugal como "um dos candidatos a ganhar o Europeu", por ser um país com "muito talento".

O jogo entre Portugal e Israel joga-se na quarta-feira, a partir 19.45 horas, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.