A Itália é a primeira seleção apurada para os oitavos de final do Euro2020, após ter somado, esta quarta-feira, o segundo triunfo consecutivo frente à Suíça, por 3-0, no estádio Olímpico de Roma, na segunda ronda do Grupo A, que lidera isolada.

Segundo jogo, segunda exibição de gala da "squadra azzurra" no Campeonato Europeu, que lhe garantiu um primeiro lugar na fase seguinte da prova. Desta vez, os transalpinos não tiveram grandes dificuldades para derrotarem o conjunto helvético, que teve o avançado benfiquista Haris Seferovic a titular.

O primeiro sinal mais dos italianos surgiu pelo capitão Giorgio Chiellini, que introduziu a bola na baliza adversária, mas viu o golo ser anulado pelo VAR por mão na bola.

No entanto, a Itália continuou por cima da partida e não tardou a festejar mesmo, no seguimento de uma jogada de ataque. Locatelli desmarcou Berardi na direita, este correu para a área e cruzou rasteiro, ligeiramente atrasado, devolvendo a bola a Locatelli, que em posição frontal atirou certeiro para o 1-0.

Até ao intervalo, manteve-se a margem mínima no marcador. Pouco depois do recomeço, Locatelli bisou com um potente remate de fora da área a meia altura, dando mais tranquilidade à equipa comandada por Roberto Mancini.

Os suíços tentavam chegar à baliza contrária, mas mostravam pouco poder ofensivo e a defesa da casa conseguiu aliviar a pressão.

Já perto do final, Immobile fez o terceiro golo, após boa jogada de Tolói, atirando a 25 metros da baliza, com a bola a entrar junto ao canto inferior.

A Itália lidera isolada o Grupo A, com seis pontos, mais dois que o País de Gales, segundo classificado, que esta mesma quarta-feira ganhou (2-0) à última Turquia (zero pontos), e também está encaminhada na rota dos "oitavos". A Suíça é terceira, com apenas um ponto.