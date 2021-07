Italianos recuperam trono pelas mãos de Donnarumma

Vasco Samouco Ontem às 23:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Squadra azzurra sagra-se campeã europeia, 53 anos depois. Inglaterra volta a chorar nas grandes penalidades~.

Quarenta e cinco anos depois de nascer o mito Panenka, o título europeu voltou a ser entregue após o desempate por grandes penalidades e foi a Itália, tal como a Checoslováquia nesse 1976, a lavar-se em lágrimas de alegria. A Squadra Azzurra fica com a coroa pela segunda vez e cava o buraco inglês, novamente destroçada em casa e no mesmo palco onde, em 1996, também foi aos penáltis agoniar para nada.

Ganhou a Itália, mas a Inglaterra teve tudo para escrever um desfecho diferente. Marcou logo aos dois minutos, com Luke Shaw a iniciar e a concluir a melhor jogada do confronto para o golo mais rápido em finais da competição, e durante muito tempo chegou a ter os transalpinos no bolso, sem soluções, velocidade e rasgo individual para abanar a muralha defensiva que Gareth Southgate montou, como se tivesse adivinhado que era isso que o jogo pediria praticamente desde o apito inicial. Só que Roberto Mancini ainda tinha trunfos para lançar. Mexeu nos nomes, alterou as dinâmicas, principalmente ofensivas, e viu como Verrati e Jorginho foram galvanizando a Itália com trocas de bola longas e sucessivas. De repente, a Inglaterra já não parecia tão segura e o cerco à área de Pickford deu frutos, quando Bonucci também fez história ao ser o mais velho a marcar numa final.

Se o 1-1 se aguentou até aos 90 e depois até aos 120 minutos não foi porque a Itália não tentasse mais qualquer coisa para evitar o sofrimento atroz das grandes penalidades, mas o prolongamento tornaria claro que seria mesmo aí que o sucessor de Portugal seria encontrado. Gareth Southgate podia ter saído como herói, mas lançar Rashford e Jadon Sancho para os penáltis teve o efeito contrário. Ambos falharam, antes de Donnarumma defender o último remate de Saka e ficar como o herói.

Análise

Pontos positivos

No meio-campo, só Kalvin Phillips fez sombra à grande exibição de Verratti. Chiesa esteve em quase todos os lances perigosos da Itália. Chiellini, Bonucci e Kyle Walker deram aulas de defender.

PUB

Pontos negativos

Immobile foi menos um na equipa italiana, mas saiu cedo, ao contrário de Mason Mount, que se arrastou 100 minutos em campo. Sterling e Kane foram ofuscados pela estratégia de Gareth Southgate.

Árbitro

Arbitragem impecável da equipa liderada por Bjorn Kuipers. Sem lances difíceis de analisar, também esteve bem no capítulo disciplinar. Trabalho à altura da final.