Jadon Sancho reage aos insultos racistas após a final com a Itália

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 18:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogador do Manchester United reagiu aos comentários racistas de que foi alvo, após o penálti falhado contra a Itália na final do Euro 2020, numa publicação no Instagram, referindo que "é difícil pôr em palavras" aquilo que está a sentir.

Sancho começou por pedir desculpa a toda a gente que desiludiu, referindo que este é o pior sentimento que alguma vez sentiu. Explicou que o objetivo para aquele penálti foi o mesmo para todos os jogos: ajudar a equipa.

"Estava confiante para marcá-lo, estes são os momentos que tu sonhas como miúdo e é por isto que jogo futebol. É sob estas situações de pressão que tu queres estar como futebolista".

"Não vou fingir que não vi o abuso racista que eu e os meus irmãos Marcus (Rashford) e Bukayo (Saka) recebemos depois do jogo, mas infelizmente isso não é nenhuma novidade. Como sociedade, precisamos de fazer melhor e responsabilizar estas pessoas. O ódio nunca vai vencer. A todos os jovens que recebem este tipo de abuso, mantenham a cabeça erguida e continuem a lutar pelos vossos sonhos".

O avançado do Manchester United finalizou ao agradecer por todas as mensagens positivas e de apoio, que foram mais numerosas que as negativas. "É uma honra como sempre representar a Inglaterra e vestir esta camisola", disse.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jadon Sancho (@sanchooo10)