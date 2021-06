João Cancelo em Portugal para cumprir quarentena

JN Hoje às 18:53 Facebook

O internacional português foi afastado do Euro2020 por ter testado positivo à Covid-19 e vai agora completar o período exigido de isolamento, longe da comitiva portuguesa.

João Cancelo já se encontra em Portugal, onde vai cumprir o período de quarentena, na sequência do teste positivo ao novo coronavírus, que o retirou das opções de Fernando Santos e do Euro2020.

De acordo com fonte oficial da FPF, o jogador da seleção portuguesa "deixou esta segunda-feira Budapeste e já se encontra em Portugal, onde cumprirá período de isolamento de acordo com as regras definidas para casos de covid-19". "O transporte foi executado segundo as normas estipuladas pelas autoridades húngaras e portuguesas", refere a FPF.

No domingo, João Cancelo foi dispensado das opções da seleção nacional e substituído por Diogo Dalot, depois de ter tido um teste com resultado positivo para o novo coronavírus.